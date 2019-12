’Vlakke opening op Wall Street’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het afzettingsproces tegen Trump. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump schuldig is en wordt afgezet. De kans lijkt echter klein dat hier de benodigde tweederdemeerderheid wordt behaald.

Micron bevestigde in zijn kwartaalbericht het sentiment in de markt dat de vraag naar chips tekenen van herstel laat zien. Voorlopig gaan de omzet en winst nog wel omlaag. Maar de maker van geheugenchips vertrouwt erop dat in het lopende kwartaal sprake zal zijn van de "cyclische bodem" wat betreft de financiële prestaties. Het bedrijf benadrukt dat de concurrentiepositie aanzienlijk is verbeterd. Ook spreekt Micron van een sterkere productportfolio en structureel hogere winstgevendheid. Daarmee zou Micron met het oog op de lange termijn in een goede positie verkeren.

Goldman Sachs

Ook Goldman Sachs komt mogelijk in beweging. Volgens een mediabericht is de zakenbank in gesprek over een schuldbekentenis in verband met grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Goldman Sachs krijgt mogelijk te maken met miljarden aan boetes. Het financiële concern sloot grote deals voor 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag ook al in de buurt van de slotstanden van een dag eerder gesloten. De markt verwerkte toen tevens tegenvallende cijfers van pakketbezorger FedEx. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 28.239,28 punten. De bredere S&P 500-index verloor een fractie op 3191,14 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8827,73 punten.