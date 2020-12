’Shutdown’ overheid VS op valreep voorlopig voorkomen

Daarmee werd een shutdown voorkomen. Het geeft de politiek in de VS ook een week langer de tijd te komen met een nieuw coronasteunpakket, naast een overkoepelende regeling voor overheidsuitgaven.

Eerder ging het Huis van Afgevaardigden met een grote meerderheid akkoord met de wet. Het voorstel gaat nu naar de Republikeinse President Donald Trump die naar verwachting zijn handtekening zet onder de wet. Zonder deze regeling zou de Amerikaanse overheid gedeeltelijke gesloten worden. Dan gaat het onder meer om het staken van bepaalde activiteiten op de luchthavens of de sluiting van nationale parken.

Het Amerikaanse Congres zal zich nu concentreren op het goedkeuren van een rekening van 1,4 biljoen dollar om de overheidsloketten tot september volgend jaar open te houden. Lukt het niet om volgende week een akkoord te bereiken, dan zal het Congres mogelijk weer met een tijdelijke maatregel moeten komen, of toch delen van de overheid op slot moeten gooien.

Ondertussen proberen onderhandelaars nog altijd om een akkoord te bereiken over een nieuw coronasteunpakket. Nog altijd zijn er grote verschillen in opvattingen tussen de Republikeinen, die de meerderheid hebben in de Senaat, en de Democraten die het in het Huis van Afgevaardigden voor het zeggen hebben. De meningen botsen onder meer over de bescherming van bedrijven tegen rechtszaken en een steunpakket voor lokale overheden.