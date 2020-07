Opleider Alex van Groningen overleden

De op 12 maart 1965 geboren Van Groningen begon in 1994 met het trainen van personeel en bouwde vervolgens zijn bedrijf in financiële dienstverlening en ondersteunende diensten uit.

Het bedrijf groeide onder zijn leiding door met online platforms en bladen als AccountantWeek, M&A Magazine, Financieel Management en CFO Magazine, zijn eerste publicatie.

Vanaf 2002 organiseerde Van Groningen daar congressen bij, waarmee hij een groot netwerk opbouwde. Later begon de ondernemer een opleidingsinstituut voor financieel directeuren in Zuid-Afrika. Vorig jaar nam Van Groningen het Amsterdam Institute of Finance, het opleidingsinstituut voor financiële specialisten, over.