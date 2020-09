Hoekstra: personeel KLM moet echt loon inleveren

De vakbonden maar ook de Tweede Kamer vinden dat personeel dat tot 1,5 keer modaal verdient zoveel mogelijk moet worden ontzien. KLM besloot vorige maand nog een loonsverhoging eenzijdig uit te stellen. Vakbond FNV dreigt daarover naar de rechter te stappen.

De luchtvaartmaatschappij krijgt voor 3,4 miljard euro aan leningen en garanties van de overheid om de crisis door te komen. Een voorwaarde daarvan is dat de kosten bij KLM flink worden teruggebracht. Het bedrijft ontvangt ook vele miljoenen aan loonsubsidies.

Als de huidige crisis nog tot eind volgend jaar voortduurt zoals sommige deskundigen voorspellen, is het niet zeker dat Air France-KLM overleeft. "Dat is geen automatisme", aldus de minister. Daarom heeft hij in gesprekken met de onderneming ook aangedrongen dat "men de bakens verzet".

Hoekstra wijst erop dat bij andere luchtvaartondernemingen in Europa hard wordt ingegrepen. Bij Lufthansa leveren piloten volgens hem over een periode van twee jaar ongeveer 40 procent van hun salaris in en bij British Airways worden duizenden banen geschrapt.

KLM moet op 1 oktober met een plan voor de herstructurering komen. Dat plan heeft Hoekstra nog niet gezien, zei hij. Vakbonden en KLM zijn eind vorige maand een serie gesprekken begonnen over kostenbesparingen om de onderneming door de coronacrisis te loodsen.