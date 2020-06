IEA: Recordherstel vraag naar olie volgend jaar

De IEA houdt er rekening mee dat de vraag naar olie dit jaar gemiddeld met dagelijks 8,1 miljoen vaten zal afnemen. Voor het komende jaar wordt een dagelijkse recordtoename met 5,7 miljoen vaten voorzien.

De oliemarkten laten dit jaar een zeer turbulent beeld zien als gevolg van de coronacrisis. De prijs van ruwe olie in de VS werd in april zelfs negatief vanwege de zorgen over het opdrogen van de vraag naar olie en het massaal opslaan van olievoorraden.

Afgelopen maand werd een krachtig herstel bij de olieprijzen. Vooral het versoepelen van de coronamaatregelen in veel landen speelde daar een belangrijke rol bij.

BP gaf een dag eerder nog aan de prognose voor de olieprijzen neerwaarts bij te stellen. De Britse oliereus verwacht een Brent-prijs van $55 per vat tegen een eerdere voorspelling van boven de $70.