’Tekort aan arbeidskrachten brengt personeel meer geluk op werkvloer’

Dat blijkt uit breed onderzoek dat ABN Amro regelmatig laat doen naar het welzijn van Nederlandse werknemers.

Natuurlijk speelt mee dat werkenden hogere salarissen kunnen bedingen. Maar de bank kijkt voor het welzijn naar de werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke kansen, veiligheid en klimaat. Werknemers scoorden in 2022 liefst 4% hoger op welzijn, het hoogste niveau in acht jaar. Het welzijn van werknemers volgt in grote lijnen het bbp, alles wat burgers en bedrijven in een land verdienen.

Ziekteverzuim

Maar het verzuim bereikt ook een recordniveau: Een op de elf werknemers heeft ruim twintig verzuimdagen. Werkenden in de zorg leveren in op hun eigen gezondheid. Sinds 2015 scoren zij maar liefst 29% lager. Steeds meer werknemers geven aan dat zij uitvallen om andere redenen dan door hun werk. Financiële stress speelt daarbij waarschijnlijk een steeds grotere rol. Het is moeilijk om een betaalbare woning te kopen, of zonder schulden rond te komen.

Ook wat betreft gelijke kansen is er nog verbetering mogelijk. Vrouwen verdienen per uur bijna 13% minder salaris. En werkgerelateerde opleidingen zijn aantrekkelijker voor theoretisch opgeleiden dan voor praktisch opgeleiden.