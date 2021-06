Wall Street zet met horten en stoten opmars voort

De leidende Dow-Jonesindex eindigt fractioneel hoger op 34.480 punten. De brede S&P 500 klimt 0,2% tot 4247 punten, een nipte aanscherping van de recordstand. Techgraadmeter Nasdaq dikt 0,4% aan tot 14.069 punten.

Verder hielden de markten de ontwikkelingen rond de G7-top in het Verenigd Koninkrijk in de gaten. Beleggers hebben ook goede hoop dat de Federal Reserve voorlopig niet zal tornen aan de steunmaatregelen, wat ook vanuit de G7-top zelf klonk. De hoge inflatie is volgens kenners van tijdelijke aard, waarmee er ruimte is voor aanhoudende steun vanuit de centrale banken. Komende week staat de rentevergadering van de Fed op de agenda.

Bij de bedrijven stond Vertex Pharmaceuticals bij de zakkers, met een koersverlies van dik 8 procent. De farmaceut stopte met de ontwikkeling van een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame genetische ziekte genaamd AAT-deficiëntie. Verder steeg branchegenoot Biogen ruim 2 procent. De onderneming die eerde deze week goedkeuring kreeg van de FDA voor zijn alzheimermedicijn profiteerde van adviesverhogingen.

Daarnaast verloor cruisemaatschappij Royal Caribbean 0,1%. Twee passagiers aan boord van het schip Millenium testten positief op het coronavirus. De reizigers zitten inmiddels in isolatie en het bedrijf is bezig de contacten die de twee hadden te traceren.

De handel in zogeheten „meme-aandelen” als GameStop (plus 1,6 procent), AMC Entertainment (plus 3,3 procent) en Clover Health (min 6,1 procent) bleef volatiel. Via internetfora als Reddit zetten beleggers elkaar ertoe aan massaal bepaalde stukken op te kopen, waardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, worden opgezadeld met forse verliezen.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines won 0,5 procent. De onderneming investeert 25 miljoen dollar in de vliegendetaxi-start-up Vertical Aerospace.