Binnenland

Maas voerde 100 keer zoveel water af als in 2020

De Maas heeft in Noord-Brabant tijdens de hoogwatergolf in juli honderd keer zoveel water afgevoerd als in de droge periodes vorig jaar. Er zit op dit moment dan ook voldoende water in de grond en de grondwaterstand is normaal tot hoog voor de tijd van het jaar, zegt waterschap Aa en Maas.