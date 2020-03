Groei webwinkels vlakt af

Vooral in het vierde kwartaal, traditioneel belangrijk omdat Sinterklaas en de Kerstman dan hun inkopen doen, viel de groei tegen: de uitgaven lagen slechts 3% hoger dan in dezelfde periode in 2018. Een deel van die magere groei is te verklaren door een forse krimp bij online afgesloten verzekeringen, aldus Thuiswinkel.org.

Online verkopen zijn ondertussen goed voor 10,3% van de hele detailhandel. Vooral de online verkoop supermarktproducten – zoals etenswaren – groeit nog volop. Meer huishoudens bestellen zulke producten online, en ze doen het ook vaker. Ook schoenen en mode en huishoudelijke elektronica lieten vorig jaar meer dan 10% groei zien.

De cijfers van de thuiswinkelbranche komen op een pikant moment: juist dinsdag ging de Nederlandse webwinkel van de Amerikaanse gigant Amazon open.