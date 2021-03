AEX raakt winst grotendeels kwijt

De AEX staat om kwart voor drie 0,1% hoger op 681,1 punten, waarmee de index het verlies van woensdag deels goed maakt.

Technische analist Nico Bakker stelt dat de AEX een cruciaal niveau nadert. „Er wordt een heftige strijd gevoerd bij de 685 en 689 weerstanden. Mijn indicatoren herbergen voldoende stijgingsruimte. Mocht het toch niet lukken om 685 te passeren, dan is een correctie haalbaar tot circa 665. Dus best wel veel ruimte voor een correctie, zonder dat de trend in gevaar komt.”

De AMX stijgt 0,6% tot 1014,3 punten.

In Nederland is de VVD afgetekend de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen geworden.

De overige Europese beurzen schommelen rond de slotstanden van woensdag. De Britse FTSE 100-index en de Franse CAC 40 dalen respectievelijk 0,2% en 0,1%. de Duitse DAX klimt 0,8%.

Na een half uur handel staat de Dow Jones-index 0,2% hoger en de Nasdaq-index 1,3% lager. Woensdag sloten de Amerikaanse beursgraadmeters op records.

Rente VS

De Amerikaanse centrale bank benadrukte woensdagavond de beleidsrentes van nu 0 tot 0,25% tot ver in 2023 niet te verhogen. „De Fed hoopte daarmee de marktverwachting van snellere renteverhogingen naar achteren te duwen maar slaagde daar maar deels in”, meldt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge).

Hij wijst erop dat de inflatie en obligatierentes op een stevig pad omhoog zitten. „De inflatieverwachting in de VS voor april en mei ligt inmiddels op 3,5% tot 4%. Ik denk dat de 10-jaarsrente de komende maanden dan ook verder kan stijgen, met zo’n 25-50 basispunten. Ik maak me hierover overigens weinig zorgen omdat de reële rente dan nog steeds zeer negatief is en de rente stijgt omdat de verwachtingen voor economische groei omhoog gaan.”

De rente op 10-jaars Amerikaans schuldpapier is inmiddels opgelopen tot 1,75%, het hoogste niveau in ruim een jaar. Vooral technologieaandelen hebben hier last van. Van Schie denkt dat waardeaandelen het voorlopig beter blijven doen. Maar hij blijft ook positief voor de aandelenmarkten als geheel, gesterkt door de daling van de volatiliteitsindex VIX.

Bekijk ook: Rente VS blijft nog lang laag

Vaccinatieoordeel

De Europese Unie wacht op het oordeel van zijn medische toezichthouder EMA over het AstraZeneca-vaccin, nadat een aantal regeringen besloot met toediening te stoppen.

Bij de hoofdfondsen staat ING met een winst van 1,8% aan kop, gesteund door de stijging van de obligatierentes. De bank zou zich wel schuldig hebben gemaakt aan manipulatie van de rente voor zijn klanten.

ING bevestigt dat zijn dochter DiBa, net als andere Duitse banken, moet bijdragen aan de depositogarantieregelingen van onze oosterburen na het omvallen van Greensill Bank, eerder deze week.

Verfproducent AkzoNobel klimt 1,8%. Biotechfonds Galapagos pakt er 1,4% bij.

De grondstoffentak van ABN Amro (+0,4%) staat volgens media in de belangstelling bij een Japanse zakenbank. ABN leed daarnaast een nederlaag bij klachteninstituut Kifid in een zaak om ’woekerrentes’. De bank overlegt met de Consumentenbond, die een miljoenenclaim voorbereidt, maar ontkent nog altijd schuld.

Onderaan de AEX noteert betalingsverwerker Adyen 2% verlies. Winkelvastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield zakt 1,8%. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, verliest 1%.

Uitzender Randstad daalt 0,4%, na door Morgan Stanley van de kooplijst te zijn gehaald. De bank verhoogde wel het koersdoel van €60 naar €62,50.

Chipmachinemaker ASML levert 0,2% in. Zijn grote klant SMIC gaat, met Chinese staatssteun, een chipfabriek bouwen in Shenzhen voor bijna $2,4 miljard. Het wil minder afhankelijk worden van andere landen. Washington plaatste SMIC vorig jaar op een zwarte lijst.

TKH in trek

In de Midkap gaat TKH Group met 5,8% koerswinst stevig aan op. ING plaatste het technologiebedrijf op zijn kooplijst, bij een koersdoelverhoging van €34 naar €49. Vooral de bandentak zou sterk kunnen herstellen.

Industriebedrijf Aalberts levert beleggers 2% winst op.

Koffiebrander JDE Peet’s stijgt 0,1%. Zakenbank Jefferies werd minder positief, het koersdoel werd verlaagd van €31,25 naar €26,50. Er blijft een underperform-advies staan.

Smallcap Brunel schiet 14,3% omhoog, na door ABN Amro Oddo op de kooplijst te zijn gezet. Het koersdoel van de detacheerder ging omhoog naar €14, mede door een sterke afbouw van kosten.

Het Poolse e-commercebedrijf InPost wint op de lokale markt 0,4%, nadat zakenbank Jefferies het koersdoel verhoogde van €21 naar €24. De koopaanbeveling blijft staan.

