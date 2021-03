AEX stevent af op hogere opening

Woensdag verloor de AEX terrein.

In Nederland is de VVD afgetekend de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen geworden.

Beleggers kijken vandaag naar de meldingen van de Bank of England van 13 uur.

In Azië staat de Nikkei 1% hoger. De Hangseng-index staat 1,6% in de plus. Techbedrijven presteren weer sterk.

In New York zijn beurzen woensdag naar records gegaan. De eerste futures voor opening van de handel om half drie staan de Dow, S&P 500 en Nasdaq rond 0,2% hoger. Nike en Fedex rapporteren kwartaalresultaten.

Powell geeft steun

Stevige steun kregen beleggers van de Amerikaanse Federal Reserve. Die belooft tot ver in 2023 de rente niet te gaan verhogen en het economisch herstel te steunen totdat de werkloosheid en inflatie aantrekken.

In de toelichting meldde voorzitter Jerome Powell een aansterkende Amerikaanse economie met 6,5% groei voor dit jaar te zien. De recente inflatie is onvoldoende om te overwegen beleidsrentes snel op te voeren, aldus Powell.

ING moet zich volgens mediaberichten verantwoorden bij de Amerikaanse rechter. De bank zou zich schuldig hebben gemaakt aan manipulatie van de rente voor klanten.

