Shell-baas krijgt carte blanche van aandeelhouders

In de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering rommelde het een klein beetje rond de positie van de ceo, nadat bij de recente eerste kwartaalcijferpresentatie voor het eerst werd gevraagd of Van Beurden had overwogen op te stappen.

Dividend

De topman ontweek de vraag behendig, maar ging wel door het stof vanwege de historische aangekondigde dividendverlaging. „Dat wil je als topman liever niet op de cv hebben”, erkende hij desgevraagd.

Shell verloor in de maanden al voor de coronacrisis bijna 40% van zijn beurswaarde, en verlaagde het dividend vervolgens met twee derde omdat het alle zeilen bijzet nu de olieprijs extreem grillig en vooral laag is door de prijsoorlog die Saoedi-Arabië heeft ontketend. Van Beurden schortte ook de inkoop van in totaal $9,25 miljard aan eigen aandelen op.

Vooruitlopend op de aandeelhoudersvergadering uitten veel beleggers hier hun ergernis over. Ook verschenen in Britse media verhalen over aandeelhouders die Shells groenere koers te weinig concreet of te weinig aantrekkelijk vonden.

Elektriciteit

Van Beurden wil het bedrijf onder meer omvormen tot de grootste elektriciteitsproducent ter wereld, en denkt dat 8 tot 12% rendement voldoende moet zijn. Beleggers in olie zijn uitschieters gewend in de goede jaren, die richting de 20% kunnen gaan.

Van Beurden trad in 2014 aan. Als aandeelhouders al kritiek hadden, hebben ze dat niet in hun stemgedrag laten doorklinken. Van Beurden werd met 99,14% van de bijna 4 miljard uitgebrachte stemmen herkozen als ceo voor nog een jaar.

De Amerikaan Holliday, die het op aandeelhoudersvergaderingen gewoonlijk flink aan de stok heeft met milieuactivisten, kreeg 94,95% van de stemmen voor zijn eigen herbenoeming.

Vandaag stonden de activisten met zijn dertigen voor de deur in Den Haag bij het hoofdkantoor, meer mogen er niet samenkomen voor een demonstratie. De aandeelhoudersvergadering vond geheel achter gesloten deuren plaats. De stemmen waren vooraf ingeleverd.