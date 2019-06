’Brits vonnis Vestia mogelijk tandeloos’

Komende weken worden in Londen getuigen gehoord in de Vestiaclaimzaak. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Terwijl in hartje Londen medewerkers van Deutsche Bank door Vestia aan de tand gevoeld worden over hun rol in de omkopingspraktijken bij de woningcorporatie, breken advocaten in Nederland hun hoofd over de vraag wat Vestia straks kan uitrichten met het vonnis na de Brexit.