Speurtocht op zeebodem naar batterijmetalen hapert

De Hidden Gem van het Nederlandse AllSeas is klaar voor bodemonderzoek. Ⓒ ALLSEAS

Amsterdam - Nog voordat een enkele schat van de zeebodem is opgevist, verkeert diepzeemijnbedrijf TMC in problemen. Het aandeel van het vers genoteerde concern dat batterijmaterialen zoekt stortte in, omdat twee aandeelhouders weigerden rond $200 miljoen te investeren. De Nederlandse aandeelhouder Allseas investeerde wel miljoenen in de Canadese start-up.