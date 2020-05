Analyse: een groot gebaar van Nissan naar Renault

Nissan en Renault proberen het nu met een verdeel-en-heerstactiek. Ⓒ AFP

Autobouwer Nissan wil zich in de toekomst richten op zijn thuismarkt Japan en de Verenigde Staten en China. Het bedrijf wil zijn activiteiten in Europa beperken, en zo voorkomen dat het zijn alliantiepartners Renault en Mitsubishi beconcurreert. Maar belangrijker is dat Nissan met deze strategie eindelijk aangeeft dat het zijn 21-jarige huwelijk met Renault, waar behoorlijk de klad in is gekomen, wil redden.