Musk wil commerciële en politieke Twittergebruikers laten betalen

In een tweet zei Musk dat „Twitter altijd gratis zal zijn voor normale gebruikers.” Wel gaf hij aan dat commerciële partijen en overheidsgebruikers „misschien een kleine prijs” moeten gaan betalen. „Een beetje omzet is beter dan geen omzet!”

Musk is al weken ideeën aan het spuien over de toekomst van Twitter. Eerder gaf hij aan het huidige abonnement Twitter Blue goedkoper te willen maken, advertenties te willen verbieden en betalingen in cryptomunten mogelijk te willen maken. Die tweets verwijderde hij later echter weer. Ook zei Musk geld te willen vragen voor het doorplaatsen van tweets op bijvoorbeeld nieuwssites.

Tijdens het Met Gala in New York afgelopen maandag liet de rijkste man ter wereld weten dat Twitter nu nog een „nichedienst” was qua bereik. Hij wil dat een veel groter deel van de Amerikanen de berichtendienst gaat gebruiken.

Musk heeft 44 miljard dollar over voor Twitter en wil het bedrijf dan van de beurs halen. Het bestuur van Twitter is daarmee akkoord gegaan, maar de aandeelhouders moeten nog instemmen. Musk praat dan ook met investeerders over zijn plannen om hen te overtuigen. Zakenkrant The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat hij tijdens enkele van die gesprekken heeft aangegeven dat Twitter mogelijk na enkele jaren weer naar de beurs gaat. Dat zou al na drie jaar kunnen.

De aandelenkoers van Twitter sloot dinsdag op Wall Street op $48,87, 8,3% onder het overnamebod van Musk.