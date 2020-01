DFT-columnist Jaap van Duijn. Ⓒ FOTO TELEGRAAF

Een nieuw, triest record. In 2019 is een nettoaantal van 114.000 immigranten Nederland binnengekomen. Het is net als met het klimaat, ieder jaar wordt het warmer, en ieder jaar worden er meer immigranten binnengelaten. Het CBS moet voortdurend zijn bevolkingsprognoses bijstellen. De bevolking, die eerst zou gaan krimpen, gaat nu in 2050 richting 20 miljoen.