Roestvrijstaalconcern Aperam rekent op groei

In het derde kwartaal zette Aperam een bedrijfsresultaat (ebitda) van 65 miljoen euro in de boeken. Dat was 49 miljoen euro een kwartaal eerder. De winst bedroeg 24 miljoen euro, tegen 21 miljoen euro een meetperiode eerder. Er werd 432.000 ton staal verscheept.

Aperam heeft de afgelopen tijd veel last gehad van de coronapandemie. De vraag naar staal nam af en Aperam moest fabrieken sluiten om de gezondheid van werknemers niet in gevaar te brengen. Er werden forse maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Ook werd het aandeleninkoopprogramma stopgezet.

Topman Timoteo Di Maulo constateerde dat de activiteiten van Aperam voorzichtig terugkeerden naar een normale situatie en alle fabrieken operationeel zijn. Wel waarschuwde hij voor de uitdagende marktomstandigheden en onzekerheden rondom de coronacrisis.