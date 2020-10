Groothandels mogelijk weer open voor particulier

Tijdens de lockdown in het voorjaar vroeg de overheid aan de groothandels om ook particulieren toegang te geven. Dat was om de drukte in supermarkten te spreiden.

Zo ging de opening van de groothandels voor particulieren er in maart aan toe:

Overleg

Sligro is al voorbereid op een opening voor gewone consumenten. „We kunnen elk moment de deuren openen voor de particulier, als de overheid daarom vraagt. De brancheorganisatie CBL overlegt dit met de overheid. Wij kunnen dus alleen maar afwachten”, aldus de zegsman van Sligro. Ook Makro en Hanos wachten af of zij weer toestemming krijgen om mensen zonder pas toe te laten tot hun groothandel.

De gemiddelde oppervlakte van een Sligro-groothandel is 8000 vierkante meter, een stuk groter dan de gemiddelde supermarkt, die 1000 vierkante meter is. „Als particulieren weer bij groothandels hun boodschappen kunnen doen, vergroten we de totale supermarktruimte in Nederland. Dat is belangrijk voor het terugdringen van het virus”, licht de woordvoerder van Sligro toe.

Omzetverlies

Omdat de horeca vanaf woensdag weer verplicht moeten sluiten vanwege de oplopende coronabesmettingen, houden de groothandels rekening met weer een omzetverlies, vergelijkbaar met die van het voorjaar. De Sligro laat weten dat dat pijn doet: „Dat betekent ook dat we minder personeel nodig hebben. We zetten minder flexkrachten in, maar proberen het eigen personeel nog te behouden.”