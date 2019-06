'Positief begin voor Damrak'

Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, liet weten dat de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten gereed staat om waar nodig in te grijpen als de handelsstrijd met China de Amerikaanse economie raakt. Het centralebankhoofd beloofde dat de Fed "passend" zal handelen om de groei te ondersteun en zette daarmee de deur open voor een renteverlaging.

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat verschillende partijen zich bij Altice Europe hebben gemeld voor een belang in het Portugese glasvezelnetwerk van het kabel- en telecombedrijf. Eén van de partijen die een finaal bod zou hebben gedaan is investeerder Antin Infrastructure. Altice Europe zou een belang in zijn Portugese glasvezelnetwerkactiviteiten via een veilingproces willen verkopen.

Heijmans

Bouwbedrijf Heijmans gaat voor netbeheerder Liander de komende vier jaar werken aan het energienet in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Noord. De waarde van het contract, dat nog twee keer met twee jaar verlengd kan worden, is 60 miljoen euro.

Holland Colours sloot het boekjaar 2018/2019 af met meer winst op een hogere omzet. De producent van verfpigmenten profiteerde vooral van betere prestaties in Europa en Azië. Het bedrijf kijkt positief vooruit, maar waagt zich niet aan exacte voorspellingen.

Oslo Børs

Beursuitbater Euronext stelde momenteel 61,4 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Oslo Børs in handen te hebben. Het bod op de resterende stukken staat open tot en met 28 juni. Euronext deed het bod op de Noorse beurs onlangs al gestand.

Marel heeft de bandbreedte voor de prijs van zijn aandelenuitgifte aangescherpt. De maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip mikt op een beursgang op 7 juni. De aandelen worden aangeboden voor een prijs tussen de 3,65 euro en 3,75 euro. Eerder werd een prijsrange van 3,40 euro tot 3,90 euro verwacht.

Andere beurzen

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 541,15 punten en de MidKap steeg 1,3 procent tot 740,38 punten. Londen en Parijs wonnen 0,5 procent. De Duitse DAX klom 1,5 procent. Wall Street ging stevig omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent hoger op 25.332,18 punten. De brede S&P 500 steeg 2,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 2,7 procent bij.

De euro was 1,1264 dollar waard tegenover 1,1238 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 52,95 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 61,49 dollar per vat.