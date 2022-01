Groeigeld voor omscholingsplatform Winc

De nieuwe financieringsronde wordt geleid door Rubio Impact Ventures, opgericht door Willemijn Verloop en Dutch Founders Fund waarin Nederlandse ondernemers als Patrick Kerssemakers (fonQ) en Bas Beerens (WeTransfer) deelnemen. Ook Vivid Ventures, het investeringsfonds van Heleen Dura-Van Oord dat in 2019 de eerste financieringsronde leidde, doet mee.

Bekijk ook: Steeds meer korte programmeeropleidingen

Winc is in 2018 opgericht met als doel het personeelstekort in tech te bestrijden. In slechts zes weken tijd kan het platform studenten de basisbeginselen van het programmeren bijbrengen, waarna ze direct als junior bij een bedrijf aan de slag kunnen.

De opleidingen zijn volledig online en kunnen op eigen tempo gevolgd worden waardoor ze goed te combineren zijn met werk en privéleven. Hoewel de opleidingen op hbo-niveau zijn, is een vooropleiding niet vereist. De gemiddelde leeftijd van de studenten is 35 jaar. Het gemiddelde collegegeld bedraagt € 2.500.