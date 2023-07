Geen clementie voor frauderende terminaal zieke vrouw, bijna €9.000 teruggevorderd

De vrouw ontkent én doet een beroep op haar persoonlijke omstandigheden. De Geschillencommissie voor zorgverzekeringen noemt die schrijnend, maar veroordeelt de fraude van de vrouw.

In januari 2022 startte de verzekeraar een rechtmatigheidsonderzoek naar de declaraties van de vrouw. Dit onderzoek verliep moeizaam omdat de vrouw in eerste instantie niet reageerde op informatieverzoeken, maar in juni 2022 schreef de verzekeraar in een brief aan de verzekerde dat zij tot de conclusie zijn gekomen dat ze heeft gefraudeerd.

Frauderegister

Als gevolg daarvan beëindigt VGZ de zorgverzekering van de vrouw, zijn haar persoonsgegevens geregistreerd in het interne Incidentenregister voor de duur van acht jaren en in het Externe Verwijzingsregister voor de duur van vijf jaren. Hierdoor kunnen ook andere verzekeraars zien dat de patiënte fraude heeft gepleegd en haar een verzekering weigeren. Bovendien vordert VGZ het uitgekeerde bedrag van €7.000,42 terug en ook de onderzoekskosten van €1.901,35.

Ongeloofwaardig

Volgens de vrouw heeft ze de declaratieformulieren niet zelf ingevuld, maar was dit haar ex-man en heeft hij dit gedaan zonder haar medeweten. De Geschillencommissie zorgverzekeringen vindt dit echter ongeloofwaardig omdat de declaraties zijn ingediend via de VGZ Zorg app waarvoor moet worden ingelogd met DigiD en een persoonlijke pincode. Bovendien kon de vrouw zien dat de bedragen op haar rekening werden gestort. Ook de conclusie van de Geschillencommissie is dat de vrouw fraude heeft gepleegd of in elk geval dat er met haar medeweten is gefraudeerd.

En hoewel de vrouw terminaal ziek is en ook nog eens financieel in een lastig pakket zit omdat ze een tijd onder bewindvoering stond en van een bijstandsuitkering rond moet komen, vindt de Geschillencommissie niet dat dit tot een andere uitkomst kan leiden. De vrouw wordt veroordeelt tot het betalen van in totaal bijna €9000. En ook de registraties blijven staan.