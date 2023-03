Starters betalen €300 meer aan hypotheek per maand

De hypotheekrente steeg in 2022 met ongeveer gemiddeld 300 basispunten (van ongeveer 1,5% naar zo’n 4,5%), waardoor de hypothecaire maandlasten van een koopwoning flink stegen. Een starter met een gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar was eind 2021 gemiddeld €1250 kwijt aan rente en aflossing. In het laatste kwartaal van 2022 liep dat op tot zo’n €1550 per maand, een verschil van €300. Niet alleen steeg de hypotheekrente, ook liepen de huizenprijzen in de eerste helft van 2022 nog op waardoor de woninglasten stegen.

Bekijk ook: Druk lijkt even van ketel voor hypotheekrentes

Doorn in oog

In 2021was het deel dat starters betaalden voor hun hypotheek nog 27% van wat ze per maand in totaal te besteden hadden. Wel verwacht ING Research dat de betaalbaarheid voor starters wat zal verbeteren, door de inkomensgroei dit jaar. Maar de hogere hypotheekrentes blijven een doorn in het oog, wat niet helpt bij het in toom houden van de maandlasten.

Het onderzoeksbureau van ING berekende dat eind 2021 een starter met een hypotheekrente van 1,5% in het eerste jaar dus gemiddeld 27% van het besteedbaar inkomen kwijt was aan hypotheek, uitgegaan van een annuïtaire hypotheek ter hoogte van de gemiddelde woningprijs. De betaalbaarheid verslechterde eind 2022 naar 32,9%, op basis van een hypotheekrente van 4,8% en een stijging van 3,7% van het nominaal besteedbaar inkomen gedurende het jaar.