Premium Het beste van De Telegraaf

600 werknemers staan op straat Droom van Lightyear aan rand van afgrond na faillissement dochteronderneming

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Exterieur van het pand van zonneautomaker Lightyear. Ⓒ ANP

Helmond - Het dochterbedrijf van Lightyear dat verantwoordelijk is voor de bouw van prototype Lightyear 0 is definitief failliet verklaard. Daarmee staan 600 werknemers van de Helmondse zonneautobouwer op straat. Vraag is of de betaalbare gezinsauto Lightyear 2 nog gebouwd gaat worden. Er zullen snel investeerders of een sterke partner gevonden moeten worden, anders valt de droom in duigen.