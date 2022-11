Beursblog: AEX beleeft prachtige week met mooi vervolg techrally

Video

'Dit is een mooi toneelstukje van de Russen'

Rusland trekt zich terug uit Cherson. De stad in het zuiden van Oekraïne was de enige regionale hoofdstad die in handen was van de Russen. Patrick Bolder, defensiespecialist van HCSS, legt uit wat deze onverwachte move betekent voor de oorlog.