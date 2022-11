Beursblog: AEX tikt 710 punten aan, koopjesjagers keren terug

Door Theo Besteman

AEX 707.17 0.93 %

Amsterdam - De AEX koerst vrijdag 1,3% hoger. Alle techfondsen deden het bovenin goed na de outlook-verbetering die ASML donderdag meldde. Maar Just Eat gaat ook sterk mee. Vopak schoot in de Midkap omhoog op zijn kwartaalresultaten. Beleggers reageren overal op verwacht lagere inflatiecijfers. Dat voedt scenario’s dat de Federal Reserve rentes minder verhoogt. ,,De grote vraag is of dit substantieel is en de bodem is bereikt”, aldus een handelaar.