Beursblog: Azië fors hoger na euforie op meevaller in VS

Door Theo Besteman

Beurzen liften mee op goed resultaat Wall Street. Ⓒ ANP / Eyevine AEX 700.65 %

Amsterdam - Beurzen in Azië stijgen vrijdagochtend stevig. Beleggers profiteren van een sterk sentiment op Wall Street, waar inflatiecijfers minder sterk werden. Dat voedt scenario’s dat de Federal Reserve rentes minder verhoogt. ,,De grote vraag is of dit substantieel is en de bodem is bereikt”, aldus een handelaar. China biedt steun: het beperkt zijn coronaquarantaineperiode.