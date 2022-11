Beursblog: winst AEX loopt terug, belegger houdt risico’s buiten de deur

AEX 702.53 0.27 %

Amsterdam - De AEX ziet zijn sterke opmars afkoelen. Er resteert vrijdagmiddag nog een half procent winst, de verliezen onder defensieve fondsen worden hoger. Prosus en Unibail gaan aan kop. Vopak blijft sterk in de Midkap omhoog op zijn kwartaalresultaten. Beleggers zien in de VS minder inflatie, maar meer tegenslag nog in Europa. ,,De grote vraag is of dit herstel substantieel is en de bodem is bereikt”, aldus een handelaar.