’Dit is uitsluiting en discriminatie’ Klant van Knab boos om verplichte app

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Inloggen bij Knab kan alleen nog via een mobiele app. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Kan een bank zijn klanten verplichten om gebruik te maken van een app bij betalingen? Een klant van online bank Knab vindt van niet. Toen zij in oktober 2016 een bankrekening opende bij Knab, kon ze op twee manieren inloggen in haar persoonlijke bankomgeving: via de app, maar ook met een behulp van een cardreader. Die laatste optie is nu afgeschaft.