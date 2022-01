Column: goede inflatie, slechte inflatie

Premium Financieel

Column: ECB blijkt ’gewone’ inflatie helemaal niet te kunnen beïnvloeden

De inflatie in Nederland bedroeg in november 5,2%. Dat wil zeggen: een representatief mandje van consumptiegoederen en -diensten was in november 5,2% duurder dan twaalf maanden daarvoor. Procentuele veranderingen worden in de economische statistieken vrijwel altijd op jaarbasis gemeten. De maand nu ...