Ceo Vopak: Verschuivingen Russische olie en gas door sancties ’onomkeerbaar’

Premium Columns

Digitale innovatie gedrukt op papier

Een groep collega’s van verschillende afdelingen ging de laatste maanden aan de slag in de werkgroep ’print-innovatie’. Brainstorms leverden tientallen concrete ideeën op. In vrijwel alle gevallen betrof het verbeteringen in de werkprocessen. De vraag die bleef hangen: zijn er manieren om de bijna 1...