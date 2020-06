Moederbedrijf Miss Etam sluit tientallen Belgische winkels

Daarbij worden tientallen winkels gesloten en verliezen honderden mensen waarschijnlijk hun baan.

FNG wil bepaalde activiteiten afbouwen en maximaal dertig winkels sluiten van de formules Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion. Alle zeventien filialen van Fred & Ginger en Ginger gaan dicht. Het plan zal ook leiden tot een herstructurering van het hoofdkantoor in Mechelen. In het distributiecentrum in Erembodegem blijven alle banen behouden.

Door de plannen verliezen maximaal 287 medewerkers hun baan. Dat is ongeveer 25 procent van het personeelsbestand in België. In een verklaring wordt niet gesproken over de activiteiten van FNG in Nederland.

Onlangs werd duidelijk dat het winkelbedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer is terechtgekomen, want FNG verzocht obligatiehouders om een uitstel van afbetalingen. Het bedrijf geeft in zijn jaarverslag, dat met vertraging werd gepubliceerd, aan nog altijd te werken aan een herschikking van de schulden.

Het bedrijf sloot het jaar af met een nettoverlies van 292 miljoen euro, terwijl het bedrijf 734 miljoen euro schulden heeft.

