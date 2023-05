Premium Het beste van De Telegraaf

Uitvaartverzekering uit 1954 stelt nabestaanden zwaar teleur

De zoon dacht dat de uitvaartpolis van zijn vader meer geld zou opleveren, maar hij kon dat niet aantonen omdat de verzekeringspapieren zoek waren geraakt. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Wie een uitvaartverzekering afsluit, moet de polisdocumenten desnoods tientallen jaren bewaren. Een zoon kwam daar achter nadat zijn pa vorig jaar was overleden. De vader had in 1954 een uitvaartpolis genomen, maar de bijbehorende papieren waren vervolgens zoekgeraakt.