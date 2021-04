Financieel

Krimp in eerste kwartaal, maar ’coronarecessie voorbij’

Even ging het beter met de eurozone, maar begin dit jaar is de economie weer in de rode cijfers gezakt. Het bruto binnenlands product (bbp) kromp in het eerste kwartaal met 0,6%. Maar lichtpuntjes zijn er ook. Want vooruitkijkend concludeert ING dat we het omslagpunt al achter de rug hebben.