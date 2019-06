Prijs dagje pretpark loopt in rap tempo op

Dat blijkt uit een inventaris door RTL Nieuws van de prijzen van 53 pretparken in of dichtbij Nederland. De toegangsprijzen lopen in rap tempo op. Dat komt deels door de btw-verhoging. In plaats van 6%, moet nu 9% btw over het kaartje worden afgedragen.

Grote parken

Bij de meeste pretparken moet het gezin meer dan €50 betalen om te parkeren en binnen te komen, maar soms zelfs bijna €200. Vooral grote parken als Phantasialand in Duitsland, de Efteling en Bobbejaanland in België zijn prijzig.

En dan heb je nog niets gegeten of gedronken. Kleinere parken en binnenspeeltuinen zijn goedkoper om te bezoeken. Een gezin dat naar het Doolhofpark in Bakkeveen (Friesland) gaat, is het meest voordelig uit. Toegang is hier gratis, mits je een consumptie bestelt.

Koop online

Besparen kun je bij veel parken door online kaartjes te bestellen. Bij attractiepark Slagharen bespaart het voorbeeldgezin dan bijvoorbeeld bijna €24. Bij Madurodam is de korting zelfs €29.