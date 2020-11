Bitcoin piekt voor eerst in drie jaar boven $16.000

Op cryptoplatform werd rond 15.00 uur (Nederlandse tijd) met een plus van 2% de grens van $16.000 opwaarts doorbroken. Met de scherpe opleving in de voorbije weken is daarmee de jacht op het hoogste niveau ooit van eind 2017 tot ruim boven de $19.000 voortgezet.

Bitcoin stevig in de lift

Beleggers die begin dit jaar in de bitcoin zijn ingestapt, hebben bepaald geen reden tot klagen. De cryptomunt is al meer dan 120% in waarde gestegen. Alleen dit kwartaal is de digitale munt al bijna 50% opgelopen.

Met de Amerikanse verkiezingen achter de rug en Joe Biden benoemd tot de nieuwe inwoner in het Witte Huis lijkt de komende jaren in het teken te staan van omvangrijke fiscale stimulering. Het vooruitzicht dat de geldkraan wijd open blijft staan door de overheid en de Federal Reservese speelt de bitcoin in de kaart.

De bereidheid van grote partijen, zoals het Amerikaanse PayPal om de deur open te zetten voor cryptomunten heeft ook bijgedragen aan de stevige opmars van de bitcoin.