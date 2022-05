Fietsovername op losse schroeven: beleggers Batavus-moeder kritisch

Verslaggever Gert van Harskamp doet verslag van de BAVA. Volg hem hieronder of via Twitter.

Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering vrijdag werd het bod van €1,56 miljard, ofwel €58 per aandeel, zelf niet in stemming gebracht. Wel konden de aandeelhouders stemmen over de driehoeksfusie die aandeelhouders die hun stukken niet aanmelden buitenspel kunnen zetten. Het overnamebod gaat echter pas door als op 3 juni 80% van de aandelen heeft aangeboden. Als de tegenstemmers en nog enkele aandeelhouders die zich onthielden van stemming over de driehoeksfusie weigeren hun aandelen aan te bieden, dan gaat de overname niet door.

Verwacht werd wel dat aandeelhouders het Accell en de twee investeerders die opereren als consortium Sprint BidCo, het uitermate moeilijk zouden gaan maken. Waar de koers normaal altijd rond de bieding zit, is het aandeel nu gezakt tot onder de €54. „Dat geeft aan dat aandeelhouders geen vertrouwen hebben dat deze overname zomaar doorgaat”, zegt jurist Geert Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die de gang van zaken rond het bod ook hekelt en zegt naar een tegenstem te neigen. „Accell kan eigenlijk allerlei maatregelen nemen die het erg onaantrekkelijk maken om nog aandeelhouder te blijven, zoals een lager dividend”, legt Koster uit. „Dan ben je eigenlijk wel gedwongen om mee te gaan.”

Bod veel te laag

Niet alleen VEB is kritisch. De Franse grootaandeelhouder Moneta met een belang van 7% in Accell, heeft van begin af aan al laten weten het bod op de tweewielerproducent uit Heerenveen te laag te vinden.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering bleek ook ASR, dat 6% van de aandelen vertegenwoordigt, tegen te stemmen. ASR is uitermate kritisch op het biedingsproces, waarin ’de belangen van de kleine aandeelhouder niet voldoende gewaarborgd is’. „Eerlijk gezegd vinden wij het ontoelaatbaar.”

„Het is ook heel raar gegaan”, zegt Koster. „Voor corona toonde Pon (eigenaar van onder andere Gazelle, red.) ook interesse in Accell. Toen kwam corona, maar na corona draait Accell weer helemaal uitstekend. Dan is het vreemd dat het bestuur direct instemde met het bod van KKR en Teslin.”

Accell en het Amerikaans-Nederlandse consortium van KKR en Teslin zijn daarbij een aanmeldpercentage van 80% van de aandelen overeengekomen, terwijl dat normaal op 95% ligt. Na de overname behoudt Teslin 12% van zijn belang in Accell.

Commissarissen

Verder kunnen de aandeelhouders stemmen over de benoeming van drie nieuwe leden van de raad van commissarissen. Die benoemingen zijn onlosmakelijk verbonden met een overname door KKR en Teslin.

Hoe de stemmingen ook uitvallen, tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering vrijdag zal nog niets definitief beslist worden. De aanmeldtermijn van de aandelen voor het bod loopt immers nog tot 3 juni.

Vraag is wat er gebeurt als een aanzienlijk deel tegen de zogeheten ’driehoeksfusie’ stemt of het aanmeldpercentage van 80% niet wordt gehaald. Koster: „Dan kunnen de bieders het aanmeldtermijn nog verlengen, maar er ook voor kiezen het bod te verhogen.”