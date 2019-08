’Toen ze dát zei, wist ik dat het niet klopte’

Ⓒ 123rf

Amsterdam - Tienduizenden slachtoffers maakten de eigenaren van datingsites als sexdating.nl en echtemeisjes.nl. Want hoewel werd voorgehouden dat dankzij volhardend investeren een date mogelijk was, was van echte meisjes geen sprake. Chatten kon alleen met operators en een afspraakje was een illusie. De ACM tikte dinsdag het bedrijf achter zeventien datingsites stevig op de vingers.