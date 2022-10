Eneco verlaagt energietarieven

„De trend is dalende”, zegt een woordvoerster van Eneco tegen het AD. Ze weet niet of de daling gaat doorzetten in december. „Niets is nog met zekerheid te zeggen, we zijn die energie nu aan het inkopen.”

Bekijk ook: Rabobank verwacht nog jarenlange hoge gasprijzen

Sinds de gasprijzen in augustus piekten op de toonaangevende beurs in Amsterdam zijn die al voor meer dan de helft gedaald. Klanten van Eneco van wie de tarieven in november worden aangepast, gaan zo’n 6 procent minder betalen dan klanten van wie de tarieven in oktober zijn aangepast. Maar ook die tweede groep gaat wel meer betalen voor energie dan nu. Eneco past elke drie maanden de leveringstarieven voor zijn klanten aan ’vanwege de situatie op de energiemarkt’.