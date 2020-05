Warren Buffett boekt $50 miljard verlies

Dat meldt het Amerikaanse concern uit Omaha met een beurswaarde van $445 miljard zaterdag.

Over de eerste drie maanden boekte het investeringsvehikel van Buffett een netto-verlies van $49,75 miljard. Dat werd veroorzaakt door een $55,5 miljard verlies op het grote aandelenpakket van Berkshire in bedrijven. Berkshire profiteerde wel van beleggingen in verzekeraars.

Een jaar eerder ging het nog om $21,06 miljard winst. Het operationeel resultaat was veel beter: 6% toename op jaarbasis tot $5,87 miljard.

Buffett, privé goed voor $74,9 miljard en daarmee de op drie na rijkste te wereld, deed nog geen mededeling over de met $10 miljard gestegen voorraad van $137 miljard aan cash die Berkshire paraat heeft om overnames te doen.

Buffett gebruikte het eerste kwartaal niet, zoals analisten hadden verwacht, om goedkoop geworden aandelen van bedrijven te kopen. Tijdens de kredietcrisis van 2008 sloeg Buffett eerder een grote slag. Berkshire kocht wel voor $3,5 miljard aandelen van de eigen bedrijven in.

De miljardair meldde dat de meeste van de bedrijven waarin Berkshire Hathaway belegt zijn ,,relatief beperkt tot aanzienlijk” geraakt door het effect van de coronacrisis. Het fonds bouwde eerder beleggingen in Delta Air Lines en Southwest Airlines af.

Het aandeel Berkshire noteert dit jaar 19% lager dit jaar.