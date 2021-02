Wereldhave loost eindelijk Rijswijks winkelcentrum

Het Rijswijkse winkelcentrum telde in zijn toptijd 185 drukbezochte winkels. Nu wordt het geteisterd door leegstand, zoals veel middelgrote winkelcentra. Online winkelen en de lokroep van binnensteden gelden als belangrijke oorzaak voor de leegloop.

Wereldhave heeft zijn aandeel in het winkelcentrum voor €26 miljoen afgestoten aan een dochterbedrijf van Hal Investments, de beleggingsmaatschappij van de familie Van der Vorm. Het stond al jaren in de verkoop. Het aankoopbedrag ligt naar verluidt enige miljoenen onder de boekwaarde, maar daarmee is het bloeden voor Wereldhave tenminste gestelpt.

Bekijk ook: Winkelleed treft ook huurbazen zwaar

Meerdere eigenaren

„De voornaamste reden dat we er in Rijswijk uit zijn gestapt, is dat er meerdere eigenaren waren. Dan is veranderen bijna onmogelijk. We misten ook een supermarkt in ons gebied. Rijswijk zat echt aan de onderkant van onze winkelportefeuille”, aldus Storm. Nog twee winkelcentra – Storm wilde niet zeggen welke – zijn in een ver gevorderd verkoopproces.

Veel winkelcentra van Wereldhave, zoals hier in Dordrecht, hadden vorig jaar ondanks corona toch toeloop. Ⓒ HH/ANP

Wereldhave haalde in het coronajaar fors minder huur binnen, een daling van van 22% naar €133 miljoen. Dat kwam mede door bijna €12 miljoen aan huurkortingen voor winkeliers. Van de wel gefactureerde huur kwam 94% binnen.

Storm was redelijk tevreden hoe het bedrijf het lastige coronajaar is doorgekomen. „De bezettingsgraad van onze panden is zelfs omhoog gegaan.” Daarbij profiteert Wereldhave wel van het feit dat het concern, anders dan veel branchegenoten, ook sterk is in de dagelijkse boodschappen. „Wij zitten minder in mode en hebben meer Action, Zeeman en Albert Heijn”, zo drukt Storm het uit. Op de Amsterdamse beurs klom het aandeel vrijdagochtend 5%.

Unibail

Terwijl winkelvastgoedreus Unibail deze week zijn dividend aan aandeelhouders schrapte voor de jaren 2020 tot en met 2022, komt Wereldhave wel met dividend voor 2020 en de belofte daarvan voor dit jaar. Het concern gaat voort met het transformeren van zijn winkelcentra. „De fysieke retail zal moeten veranderen. Er moeten meer functies in winkelgebieden komen om ze aantrekkelijk te houden voor consumenten”, aldus Storm.