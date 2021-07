Jongeren keren terug naar de arbeidsmarkt, werkloosheid onder 300.000

Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10.000 per maand. Het aantal werkenden nam in dezelfde periode toe met 21.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind juni ruim 238.000 lopende WW-uitkeringen, minder dan net voor het begin van de coronacrisis.

In juni hadden ruim 4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn.

Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand gedaald. Vooral jongeren zijn in juni weer vaker actief op de arbeidsmarkt, aldus het CBS.