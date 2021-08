Premium Het beste van De Telegraaf

De voor- en nadelen van een eigen vaartuig Lekker, bootje varen! Maar kun je beter huren of kopen?

Door Marlou Visser

Heerlijk, op pad met een eigen bootje! Maar het kost vaak meer tijd en geld dan je denkt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Zodra de zon schijnt begint het bij veel Nederlanders te kriebelen: we willen het water op! Maar kun je beter een eigen bootje kopen, of is het verstandiger om te huren?