Boom ontwricht riool: schade valt niet onder woonverzekering

Nadat het toilet overstroomde in het huis van de verzekerde, bleek dat er boomwortels door het rioolbuis waren gegroeid waardoor er schade aan de buis was ontstaan. De woningeigenaar liet een de schade aan de buis repareren. De ontstoppings- en herstelwerkzaamheden leverden een factuur van €2232 op, die de man indiende bij zijn woonverzekering.

Niet plotseling

Volgens de verzekeraar staat in de voorwaarden heel concreet benoemd welke gebeurtenissen zijn verzekerd. Zo staat er schade die is ontstaan door plotseling uitstromend water, stoom of olie. Maar volgens Interpolis was in dit geval daarvan geen sprake omdat door het overlopende toilet geen schade aan de woning is ontstaan.

Ook het Kifid, waar de verzekerde zijn beklag deed, oordeelt dat de schade is ontstaan door de boomwortels. En dat is een ’niet verzekerde gebeurtenis’ die bovendien niet plotseling maar langzaam is ontstaan. En ’langzaam werkende invloeden’ zijn niet gedekt. De wooneigenaar draait dus zelf op voor de kosten.