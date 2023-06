Premium Het beste van De Telegraaf

Werkvraag: is ontslag op staande voet terecht bij verdenking van diefstal?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

Eén van onze medewerkers is thuis aan het verbouwen en sindsdien missen we materiaal uit onze werkplaats. We houden het al een paar weken in de gaten en weten bijna zeker dat hij het is die ons besteelt. Kunnen we hem op staande voet ontslaan?