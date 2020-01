Ex-baas Nissan vluchtte meteen nadat toezicht vertrok

Nissan had een privé-detectivebureau ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden bij de woning in de Japanse hoofdstad Tokio, maar Ghosn eiste dat het bedrijf dat toezicht staakte en dreigde met een rechtszaak. Daarop verdwenen de surveillanten.

Vervolgens ontvluchtte Ghosn met een privévliegtuig het land, verstopt in een kist voor muziekapparatuur, en dook hij begin deze week op in Libanon. Hij bezit de nationaliteit van dat land. Interpol heeft inmiddels een arrestatiebevel voor Ghosn aan Libanon uitgevaardigd.

Ghosn wordt in Japan beschuldigd van fraude. Hij mocht zijn rechtszaak in huisarrest afwachten onder strenge voorwaarden, maar dook vorige week opeens op in Beiroet. Hij zegt Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten.

