Omzet Fastned groeit hard

De omzet van Fastned kwam in de laatste drie maanden van 2019 uit op 1,7 miljoen euro, een stijging van 150 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die omzet is meer dan de omzet van het bedrijf in heel 2018. De afgezette energie groeide met 157 procent naar ruim 2,9 Gigawattuur. Het aantal actieve klanten bedroeg 42.805 en dat was 139 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2018.

