Druk op huisartsen om zorgakkoord te tekenen opgevoerd

„We kunnen niet nog een paar maanden wachten”, zo zei Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen donderdag in het programma Sven Op1. De ledenvergadering van de LHV besloot maandag het akkoord niet voor december te tekenen omdat ze er te weinig vertrouwen in hebben dat de afspraken nageleefd gaan worden door de zorgverzekeraars. Dit geldt ook voor Actiz.

Het zorgakkoord dat ervoor moet zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, zou afgelopen woensdag getekend worden door veertien zorgpartijen. Het idee van dit akkoord is dat het over de grenzen van de verschillende deelgebieden heen kijkt, want als er in het ziekenhuis iets verandert, heeft dat gevolgen voor de wijkverpleging en andersom.

Vertrouwen

Nu de huisartsen en de ouderenzorg afhaken, is de vraag wat de andere partijen gaan doen. De Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) liet dinsdag weten dat ’er het voornemen is in te stemmen met IZA. Maar alleen als partijen voldoende vertrouwen hebben in het akkoord.’

En donderdag gaf Melkert aan: „Wij staan achter het doel van het akkoord. Maar als huisartsen en wijkverpleging er geen vertrouwen in hebben dat zij die extra taken op zich kunnen nemen en dat daar een goed tarief tegenover staat dat door de verzekeraars moet worden betaald, dan kunnen ook wij onze handtekening niet zetten.”

Bekijk ook: Brancheorganisatie ActiZ en de Landelijke Huisartsen Vereniging wijzen zorgakkoord af

Minister Kuipers zal vrijdag alles op alles zetten om de huisartsen en de wijkzorg over de streep te trekken. Maar zij kunnen niets zonder goedkeuring van hun achterban. Nou hebben de huisartsen donderdagavond nog een ledenbijeenkomst ingeroepen, wat erop kan duiden dat een beweging richting tekenen is ingezet. Bij Actiz ’staat zo’n overleg niet gepland’, meldt een woordvoerder.