AEX scherpt slotrecord aan

De AEX sloot donderdag 0,5% hoger op 713,4 punten. Dat was na het verlies van 0,5% op woensdag net voldoende om het slotrecord van een dag eerder te doorbreken. De AMX pakte er 0,1% bij op 1044,1 punten.

Technisch analist Nico Bakker toont zich voor de korte termijn voorzichtig. „De index is doorgeschoten naar de 717 zone, een extra cadeautje van de markt, want rond 705 zou er charttechnisch gezien getopt moeten worden. Nu zien we op de dagkaart signalen van topvorming middels een Evening Star patroon en wat zwarte candles. Dit klinkt wellicht wat technisch allemaal, maar het impliceert dat de markt nu toch wel rijp is voor een correctie richting de 690 zone.” De AMX staat 0,2% hoger op 1044,8 punten.

De meeste Europese beurzen sloten ook hoger. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 0,8%, 0,2% en 0,6%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Nasdaq-index 0,8% hoger en de Dow Jones-index 0,1% lager.

Gunstige macrocijfers

Hoewel ’s middags bleek dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week hoger uitviel dan gedacht, benadrukt beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management) dat de economische berichten de laatste tijd over het algemeen gunstig zijn. „De groeiverwachtingen worden vooral in de VS bovendien opwaarts bijgesteld.”

Hij wijst ook op de geruststellende mededelingen vanuit het Amerikaanse stelsel van centrale banken. „De Fed laat weten naar maximale werkgelegenheid te streven, ook voor minderheden, en een hogere inflatie te tolereren. Dit betekent dat zijn stimuleringsmaatregelen voorlopig niet worden afgebouwd. Dat de obligatierentes in de VS recent iets zijn gedaald, wijst erop dat de markt zich nu ook geen grote zorgen maakt over de inflatie.”

Van den Heuvel handhaaft dan ook zijn positieve visie op aandelen. „Wij zijn licht overwogen in aandelen en binnen het obligatiesegment hebben we relatief veel bedrijfsobligaties.”

’Bod op KPN’

In de AEX eindigde medisch technologiebedrijf Philips met een winst van 2,5% aan kop.

Prosus herstelde met een winst van 1,8% deels van het verlies op woensdag. De markt kijkt wat het techinvesteringsfonds doet met de opbrengst van €12,3 miljard uit de verkoop van een klein deel van zijn belang in het Chinese techbedrijf Tencent.

De toeleveranciers aan de chipsector ASML en ASMI klommen 1,6% respectievelijk 1,3%.

KPN steeg 1,4%, dankzij het bericht van de Wall Street Journal dat private equity-partijen aan een overname werken. Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden samen minstens €3 per aandeel over hebben voor de Nederlandse marktleider in telecommunicatie.

Bekijk ook: Onvriendelijk bod op KPN zou weinig kans maken

Olie- en gasmaatschappij Shell ging zonder concrete aanleiding 2,4% onderuit.

Verzekeraar Aegon verloor 1,9%.

ING daalde 0,2%, ondanks een kleine koersdoelverhoging door Kepler Cheuvreux tot €14 bij een onveranderd koopadvies. De bank troeft sectorgenoten af, aldus de analist, omdat het meer verschillende soorten producten kan blijven verkopen, terwijl de rentestijging inkomsten laten oplopen.

Flow Traders gewild

Bij de middelgrote fondsen leidde handelshuis Flow Traders met een plus van 3,1%.

De toeleverancier aan de voedingsmiddelensector Corbion klom 2,7%.

Roestvaststaalmaker Aperam pluste 1,1%, Degroof Petercam schroefde het koersdoel op van €45 naar €50 bij een gehandhaafd koopadvies.

Boskalis redde vanochtend de gekapseisde Eemslift Hendrika voor de Noorse kust. De maritiem dienstverlener kreeg op de beurs uiteindelijk loon naar werken met een 0,4% hoger slot.

Air France KLM zakte 3,2%.

PostNL boekte 2,1% verlies.

Smallcap Avantium won 5,2% na het binnenhalen van een nieuwe order voor zijn recyclebare alternatief voor pet-flessen.

De Spaanse fintechbedrijf Allfunds, eigendom van investeringsmaatschappij Hellman & Friedman, wil volgens persbureau Reuters binnenkort naar Euronext in Amsterdam.