Fut is eruit op de beurs

De AEX staat om kwart over twaalf 0,2% in de plus op 711,3 punten. De hoofdindex was woensdag, na het record op dinsdag, met 0,5% verlies gesloten.

Technisch analist Nico Bakker toont zich voor de korte termijn voorzichtig. „De index is doorgeschoten naar de 717 zone, een extra cadeautje van de markt, want rond 705 zou er charttechnisch gezien getopt moeten worden. Nu zien we op de dagkaart signalen van topvorming middels een Evening Star patroon en wat zwarte candles. Dit klinkt wellicht wat technisch allemaal, maar het impliceert dat de markt nu toch wel rijp is voor een correctie richting de 690 zone.” De AMX staat 0,2% hoger op 1044,8 punten.

De Nederlandse inflatie blijkt volgens CBS-cijfers afgelopen maand met 1,9% gestegen, afgezet op jaarbasis, tegen 1,8% het jaar ervoor. De prijsstijgingen zitten vooral in benzineprijzen en andere brandstoffen, de energierekening en kledinguitgaven.

Op de overige Europese beurzen ontbreekt ook de overtuiging om de recordreeks van de afgelopen weken een krachtig vervolg te geven. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 winnen 0,1% respectievelijk 0,4%. De Duitse DAX levert 0,1% in.

Gunstige macrocijfers

Duitsland meldt een versterking van zijn industriële orders met 1,2% in februari, afgezet tegen januari dit jaar.

De index voor de bouwsector in de eurozone van IHS Markit steeg van 45 punten in februari naar 50,1 in maart. Een stand boven 50 indexpunten betekent groei.

De markt verwerkt ook de nieuwste producentenprijzen in de eurozone. De Franse minister van Economische Zaken Le Maire kondigde extra steun aan, Frankrijk zal „sterk terugveren” dit jaar, stelt hij.

In Azië sloten de meeste beurzen hoger, maar de Nikkei zakte 0,3%. Japan kwam met een positief rapport over het consumentenvertrouwen.

De futures voor opening van de beurzen in New York om half vier tonen 0,6% winst voor de Nasdaq. De openingsindicatie voor de Dow Jones is vlak.

Op de agenda staat om half drie de melding van het wekelijks aantal nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS. Analisten rekenen op 680.000 stuks.

Forse groei VS

Amerikaanse beurzen sloten woensdag vlak, met wel een record voor de S&P 500. Beleggers reageerden op een door analisten als positief opgevat commentaar van Federal Reserve-bestuurder Lael Brainard die sterk herstel van de Amerikaanse economie voorzag.

De Federal Reserve ziet geen reden tot ingrijpen bij zijn steunprogramma, omdat de werkgelegenheid nog lang niet aan zijn maximum is gekomen.

De rente voor 10-jaars Amerikaanse staatsschuld daalt tot 1,66%, maar zal volgens ING-marktanalist Simon Wiersma oplopen tot 2% richting eind dit jaar.

Het Johns Hopkins Institute meldt 133 miljoen met corona besmette mensen, 2,8 miljoen mensen zijn eraan overleden. Zorgen over de vaccinatiesnelheid drukken het herstel in Europa, waar Duitsland als industriële motor van die economie mogelijk voor een nieuwe lockdown staat. Britten onder 30 jaar krijgen een alternatief voor het Oxford/AstraZeneca-vaccin.

’Bod op KPN’

In de AEX gaat KPN met een winst van 2,1% aan kop. Het telecombedrijf staat in de belangstelling bij private equity. Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden samen minstens €3 per aandeel over hebben voor de Nederlandse marktleider in telecommunicatie.

Bekijk ook: Onvriendelijk bod op KPN zou weinig kans maken

Medisch technologiebedrijf Philips pakt er 1,5% bij.

Prosus herstelt met een winst van 0,7% in beperkte mate van het verlies op woensdag. De markt kijkt wat het techinvesteringsfonds doet met de opbrengst van €12,3 miljard uit de verkoop van een klein deel van zijn belang in het Chinese techbedrijf Tencent.

ING stijgt een fractie. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel licht tot €14 bij een onveranderd koopadvies. De bank troeft sectorgenoten af, aldus de analist, omdat het meer verschillende soorten producten kan blijven verkopen, terwijl de rentestijging inkomsten laten oplopen.

Verzekeraar Aegon zakt 1,2% na de verkoop van Amerikaanse start-ups.

Shell levert 1,1% in.

Flow Traders gewild

Bij de middelgrote fondsen leidt handelshuis Flow Traders met een plus van 2,8%.

De toeleverancier aan de voedingsmiddelensector Corbion klimt 2%.

Roestvaststaalmaker Aperam plust 1,1%, Degroof Petercam schroefde het koersdoel op van €45 naar €50 bij een gehandhaafd koopadvies.

PostNL boekt 2,5% verlies.

Boskalis redde vanochtend de gekapseisde Eemslift Hendrika voor de Noorse kust en zakt 0,1%.

Bij de smallcaps wint chemisch technologiebedrijf Avantium 5,2% na een overeenkomst met Resilux voor levering van zijn recyclebare alternatief voor pet-flessen, de vijfde order op rij.

De Spaanse fintechbedrijf Allfunds, eigendom van investeringsmaatschappij Hellman & Friedman, wil volgens persbureau Reuters een notering aan Euronext in Amsterdam.